Rząd Estonii zatwierdził projekt ustawy zmieniającej ustawę o produktach leczniczych, który między innymi umożliwi aptekom instalowanie automatów do całodobowego wydawania leków na receptę i bez recepty. Projekt ustawy musi jeszcze zostać rozpatrzony przez parlament kraju — Riigikogu.

Jak informuje ERR News, obecnie w Estonii działają tylko trzy apteki otwarte przez 24 godziny na dobę. Mari Amos, doradczyni Ministerstwa Spraw Społecznych ds. organizacji opieki zdrowotnej, oświadczyła, że z powodu braku możliwości kupienia leków wieczorem osoby z niewielkimi problemami zdrowotnymi mogą jechać do Tallinna lub Tartu albo zgłaszać się na oddziały ratunkowe.

Konsultacja przez połączenie wideo

Zgodnie z proponowanymi zasadami przed zakupem leków przez automat apteczny obowiązkowa będzie konsultacja z farmaceutą. Będzie ona udzielana przez połączenie wideo o każdej porze dnia i nocy. Według Amos jeden pracownik będzie zdalnie obsługiwał jeden lub kilka takich automatów.

Projekt przewiduje również ograniczenia dla operatorów. Jeden operator apteki będzie mógł zainstalować nie więcej niż 10 automatów. W miejscowościach liczących mniej niż 4 tysiące mieszkańców automat będzie musiał znajdować się co najmniej kilometr od apteki innego operatora.

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Obawy wiejskich aptek

Li Rootslaane, przewodnicząca Estońskiego Stowarzyszenia Aptek Należących do Farmaceutów, ostrzegła, że automaty mogą pogłębić problemy małych aptek na obszarach wiejskich. Podkreśliła, że farmaceuci nie tylko sprzedają leki, lecz także wykonują szczepienia, mierzą wskaźniki zdrowotne i wydają testy do domowych badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

Rootslaane uważa, że zamknięcie małej apteki z powodu konkurencji ze strony automatu może pozbawić społeczność usług aptecznych, jeśli później działalność samego automatu okaże się nieopłacalna. Jednocześnie zaznaczyła, że w dużych miastach takie urządzenia mogłyby wydłużyć godziny pracy aptek do wieczora.

Ministerstwo Spraw Społecznych nie uważa automatów za główne zagrożenie dla wiejskich aptek, ponieważ ich rentowność zależy przede wszystkim od liczby stałych klientów. Zwrócono tam również uwagę na znaczne koszty instalacji sprzętu. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, przepisy dotyczące automatów aptecznych wejdą w życie 1 marca 2027 roku.

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