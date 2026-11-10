Правительство Эстонии одобрило законопроект о внесении изменений в Закон о лекарственных средствах, который, среди прочего, позволит аптекам устанавливать автоматы для круглосуточной выдачи рецептурных и безрецептурных препаратов. Законопроект еще должен рассмотреть парламент страны — Рийгикогу.

Как сообщает ERR News, сейчас в Эстонии работают лишь три аптеки, открытые 24 часа в сутки. Советница Министерства социальных дел по вопросам организации здравоохранения Мари Амос заявила, что из-за отсутствия возможности купить лекарства вечером люди с незначительными проблемами со здоровьем могут ехать в Таллинн или Тарту либо обращаться в отделения неотложной помощи.

Консультация по видеосвязи

Согласно предложенным правилам, перед покупкой препаратов через аптечный автомат консультация фармацевта будет обязательной. Ее будут предоставлять по видеосвязи в любое время суток. По словам Амос, сотрудник будет дистанционно обслуживать один или несколько таких автоматов.

Проект также предусматривает ограничения для операторов. Один оператор аптеки сможет установить не более 10 автоматов. В населенных пунктах с населением менее 4 тысяч человек автомат должен располагаться не менее чем в километре от аптеки другого оператора.

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Опасения сельских аптек

Глава Эстонской ассоциации аптек, принадлежащих фармацевтам, Ли Роотслане предупредила, что автоматы могут усугубить проблемы небольших аптек в сельской местности. Она подчеркнула, что фармацевты не только продают медикаменты, но и проводят вакцинацию, измеряют показатели здоровья и выдают тесты для домашнего скрининга на рак шейки матки.

Роотслане считает, что закрытие небольшой аптеки из-за конкуренции с автоматом может оставить сообщество без аптечных услуг, если впоследствии работа самого автомата окажется нерентабельной. В то же время она отметила, что в крупных городах такие устройства могли бы продлить работу аптек до вечера.

В Министерстве социальных дел не считают автоматы главной угрозой для сельских аптек, поскольку их жизнеспособность зависит прежде всего от количества постоянных клиентов. Там также обратили внимание на значительные расходы на установку оборудования. Если закон будет принят, положения об аптечных автоматах вступят в силу 1 марта 2027 года.

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