Adobe представила ИИ-конструктор прототипов и локальный MCP — TechCrunch

На конференции MAX в Майами, США, Adobe представила новые функции искусственного интеллекта для Photoshop, Premiere, Illustrator и InDesign, а также локальный Model Context Protocol (MCP). Он должен позволить использовать больше функций приложений Creative Cloud через чат-боты вроде ChatGPT, Claude и Gemini, сообщает TechCrunch.

Прототипы и видео в Firefly

В приложении Firefly компания запустила в закрытом бета-тестировании инструмент Builder для создания прототипов дизайна и презентации идей. Adobe также добавила инструмент для создания графиков в стиле бренда и функцию редактирования изображений, которая позволяет изменять отдельную часть изображения, не затрагивая другие объекты.

Среди других новинок Firefly — инструмент на основе ИИ для монтажа видео из клипов, изображений и звуковых эффектов. Компания также делает своего творческого агента постоянно активным, чтобы он мог получать больше контекста о работе пользователя и быть доступным для различных действий. Adobe отдельно упрощает выполнение быстрых задач, в частности удаление фона и создание миниатюры для видео.

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Новые функции Creative Cloud

Photoshop получит функцию изменения освещения и ползунки для генеративных стилей на основе текстовых запросов. В Premiere появятся новая система цветокоррекции для профессионалов и функция удаления объектов из видео. Lightroom получит инструменты для коррекции закрытых глаз и устранения дефектов кожи.

Adobe уже предлагает в своих продуктах сторонние модели от Google, Runway, ElevenLabs, Black Forest Labs, OpenAI, Kling и ByteDance. Topaz Labs, которую приобрела Adobe, выпускает две модели изображений: Wonder 4 для увеличения разрешения и устранения шумов, а также ImageHDR для преобразования стандартных изображений в HDR.

Возможности для чат-ботов

Вице-президент Adobe Дипа Субраманиам заявила, что компания еще определяет границы функций, которые будет открывать через MCP, и будет учитывать отзывы пользователей. По ее словам, на старте будет доступен ряд возможностей Illustrator, Photoshop, After Effects и Premiere, а в дальнейшем Adobe оценит, как именно они применяются в творческих процессах.

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