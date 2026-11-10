Podczas konferencji MAX w Miami w Stanach Zjednoczonych Adobe zaprezentowało nowe funkcje sztucznej inteligencji dla programów Photoshop, Premiere, Illustrator i InDesign, a także lokalny Model Context Protocol (MCP). Ma on umożliwić korzystanie z większej liczby funkcji aplikacji Creative Cloud za pośrednictwem chatbotów takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, informuje TechCrunch.

Prototypy i wideo w Firefly

W aplikacji Firefly firma uruchomiła w zamkniętych beta-testach narzędzie Builder do tworzenia prototypów projektów i prezentowania pomysłów. Adobe dodało również narzędzie do tworzenia wykresów w stylu marki oraz funkcję edycji obrazów, która pozwala zmieniać określoną część obrazu bez wpływu na inne obiekty.

Wśród innych nowości Firefly znajduje się oparte na AI narzędzie do montażu wideo z klipów, obrazów i efektów dźwiękowych. Firma zapewnia też stałą aktywność swojego kreatywnego agenta, aby mógł uzyskiwać więcej kontekstu dotyczącego pracy użytkownika i być dostępny do różnych działań. Adobe osobno upraszcza wykonywanie szybkich zadań, w tym usuwanie tła i tworzenie miniatury wideo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe funkcje Creative Cloud

Photoshop otrzyma funkcję zmiany oświetlenia oraz suwaki dla generatywnych stylów opartych na tekstowych poleceniach. W Premiere pojawią się nowy system korekcji kolorów dla profesjonalistów i funkcja usuwania obiektów z wideo. Lightroom będzie mieć narzędzia do korekty zamkniętych oczu i usuwania niedoskonałości skóry.

Adobe już oferuje w swoich produktach modele innych firm od Google, Runway, ElevenLabs, Black Forest Labs, OpenAI, Kling i ByteDance. Topaz Labs, które Adobe przejęło, wypuszcza dwa modele obrazowe: Wonder 4 do zwiększania rozdzielczości i usuwania szumów oraz ImageHDR do przekształcania standardowych obrazów w HDR.

Możliwości dla chatbotów

Wiceprezes Adobe Deepa Subramaniam oświadczyła, że firma nadal określa zakres funkcji, które udostępni przez MCP, i będzie uwzględniać opinie użytkowników. Jak powiedziała, na początku dostępnych będzie szereg możliwości Illustratora, Photoshopa, After Effects i Premiere, a następnie Adobe oceni, w jaki dokładnie sposób są one wykorzystywane w procesach twórczych.

Czytaj nas na