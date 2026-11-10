Adobe представила ШІ-конструктор прототипів і локальний MCP — TechCrunch

Adobe на конференції MAX у Маямі, США, представила нові функції зі штучним інтелектом для Photoshop, Premiere, Illustrator та InDesign, а також локальний Model Context Protocol (MCP). Він має дати змогу використовувати більше функцій застосунків Creative Cloud через чатботи на кшталт ChatGPT, Claude і Gemini, повідомляє TechCrunch.

Прототипи та відео у Firefly

У застосунку Firefly компанія запустила у закритому бета-тестуванні інструмент Builder для створення прототипів дизайну та презентації ідей. Також Adobe додала інструмент для створення графіків у стилі бренду й функцію редагування зображень, яка дозволяє змінювати окрему частину зображення, не зачіпаючи інші об’єкти.

Серед інших новинок Firefly — інструмент на основі ШІ для монтажу відео з кліпів, зображень і звукових ефектів. Компанія також робить свого творчого агента постійно активним, щоб він міг отримувати більше контексту про роботу користувача та бути доступним для різних дій. Adobe окремо спрощує виконання швидких завдань, зокрема видалення фону та створення мініатюри для відео.

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Нові функції Creative Cloud

Photoshop отримає функцію зміни освітлення та повзунки для генеративних стилів на основі текстових запитів. У Premiere з’являться нова система кольорокорекції для професіоналів і функція видалення об’єктів із відео. Lightroom матиме інструменти для корекції заплющених очей і усунення дефектів шкіри.

Adobe вже пропонує у своїх продуктах сторонні моделі від Google, Runway, ElevenLabs, Black Forest Labs, OpenAI, Kling і ByteDance. Topaz Labs, яку Adobe придбала, випускає дві моделі зображень: Wonder 4 для збільшення роздільної здатності та усунення шумів, а також ImageHDR для перетворення стандартних зображень на HDR.

Можливості для чатботів

Віцепрезидентка Adobe Діпа Субраманіам заявила, що компанія ще визначає межі функцій, які відкриватиме через MCP, і враховуватиме відгуки користувачів. За її словами, на старті будуть доступні низка можливостей Illustrator, Photoshop, After Effects і Premiere, а надалі Adobe оцінюватиме, як саме їх застосовують у творчих процесах.

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