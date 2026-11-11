OpenAI: виручка $10 млрд, операційні збитки $10,9 млрд — Channel NewsAsia

Channel NewsAsia з посиланням на Reuters повідомило, що виручка OpenAI в третьому кварталі зросла приблизно на 50% — до $10 млрд. Водночас операційні збитки розробника ChatGPT збільшилися до $10,9 млрд проти $10,1 млрд у попередньому кварталі. Про це повідомила The Wall Street Journal із посиланням на документи, які переглянуло видання.

Зміна операційної маржі

За даними WSJ, OpenAI повідомила інвесторам про поліпшення скоригованої операційної маржі. Її показник становив мінус 109% порівняно з мінус 150% кварталом раніше.

OpenAI не надала негайного коментаря у відповідь на запит Reuters.

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Увага інвесторів до сектору ШІ

Дані про фінансові результати OpenAI з’явилися на тлі пильної уваги інвесторів до фінансів компаній у сфері штучного інтелекту. Конкурент OpenAI, Anthropic, готується до первинного публічного розміщення акцій, яке може оцінити стартап приблизно у $1,4 трлн.

Розробник чатбота Claude вже розпочав роудшоу перед продажем акцій. Очікується, що це розміщення стане орієнтиром для галузі після кількох років активного припливу капіталу до компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

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