Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters сообщило, что выручка OpenAI в третьем квартале выросла примерно на 50% — до $10 млрд. В то же время операционные убытки разработчика ChatGPT увеличились до $10,9 млрд по сравнению с $10,1 млрд в предыдущем квартале. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

Изменение операционной маржи

По данным WSJ, OpenAI сообщила инвесторам об улучшении скорректированной операционной маржи. Ее показатель составил минус 109% по сравнению с минус 150% кварталом ранее.

OpenAI не предоставила немедленный комментарий в ответ на запрос Reuters.

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Внимание инвесторов к сектору ИИ

Данные о финансовых результатах OpenAI появились на фоне пристального внимания инвесторов к финансам компаний в сфере искусственного интеллекта. Конкурент OpenAI, Anthropic, готовится к первичному публичному размещению акций, которое может оценить стартап примерно в $1,4 трлн.

Разработчик чат-бота Claude уже начал роудшоу перед продажей акций. Ожидается, что это размещение станет ориентиром для отрасли после нескольких лет активного притока капитала в компании, связанные с искусственным интеллектом.

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