Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, poinformowało, że przychody OpenAI w trzecim kwartale wzrosły o około 50% — do 10 mld dolarów. Jednocześnie straty operacyjne twórcy ChatGPT wzrosły do 10,9 mld dolarów z 10,1 mld dolarów w poprzednim kwartale. Poinformował o tym „The Wall Street Journal”, powołując się na dokumenty, z którymi zapoznała się redakcja.

Zmiana marży operacyjnej

Według WSJ OpenAI poinformowało inwestorów o poprawie skorygowanej marży operacyjnej. Wskaźnik wyniósł minus 109%, wobec minus 150% kwartał wcześniej.

OpenAI nie udzieliło natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie Reutersa.

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Uwaga inwestorów skupiona na sektorze AI

Informacje o wynikach finansowych OpenAI pojawiły się w czasie wzmożonej uwagi inwestorów na finanse firm działających w sektorze sztucznej inteligencji. Konkurent OpenAI, Anthropic, przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej, która może wycenić startup na około 1,4 bln dolarów.

Twórca chatbota Claude rozpoczął już roadshow przed sprzedażą akcji. Oczekuje się, że oferta stanie się punktem odniesienia dla branży po kilku latach aktywnego napływu kapitału do firm związanych ze sztuczną inteligencją.

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