Adobe推出AI原型构建器和本地MCP — TechCrunch

Adobe在美国迈阿密举行的MAX大会上推出了面向Photoshop、Premiere、Illustrator和InDesign的人工智能新功能，以及本地Model Context Protocol（MCP）。据TechCrunch报道，该协议旨在让用户可通过ChatGPT、Claude和Gemini等聊天机器人使用更多Creative Cloud应用功能。

Firefly中的原型和视频

该公司在Firefly应用中以封闭测试形式推出了Builder工具，用于创建设计原型和展示创意。Adobe还增加了用于创建品牌风格图表的工具，以及一项图像编辑功能，使用户能够修改图像的特定部分而不影响其他对象。

Firefly的其他新功能包括一款基于人工智能的工具，可利用片段、图像和音效剪辑视频。该公司还让其创意代理保持持续活跃，以便其能够获取更多有关用户工作的上下文，并可用于执行不同操作。Adobe还单独简化了快速任务的执行，包括移除背景和创建视频缩略图。

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Creative Cloud的新功能

Photoshop将获得调整光照的功能，以及基于文本提示的生成式风格滑块。Premiere将推出面向专业人士的新调色系统和从视频中移除对象的功能。Lightroom将配备用于修正闭眼和消除皮肤瑕疵的工具。

Adobe已在其产品中提供来自Google、Runway、ElevenLabs、Black Forest Labs、OpenAI、Kling和ByteDance的第三方模型。Adobe收购的Topaz Labs推出了两款图像模型：用于提高分辨率和去噪的Wonder 4，以及用于将标准图像转换为HDR的ImageHDR。

面向聊天机器人的功能

Adobe副总裁迪帕·苏布拉马尼亚姆表示，公司仍在确定将通过MCP开放的功能范围，并将考虑用户反馈。她表示，发布之初将提供Illustrator、Photoshop、After Effects和Premiere的一系列功能，之后Adobe将评估这些功能究竟如何在创意流程中使用。

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