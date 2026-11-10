W polskim Kraśniku firma TN Polska planuje zwolnić 255 pracowników i zlikwidować zakład produkujący elementy toczne do łożysk. O zamiarze kierownictwo poinformowało personel podczas telekonferencji w ubiegły czwartek, informuje RMF24.

Negocjacje w sprawie rekompensat

Według Stanisława Szczygielskiego, przewodniczącego zakładowej organizacji związku zawodowego „Solidarność”, dyrekcja przedsiębiorstwa i przedstawiciele pracowników uzgodnili już harmonogram negocjacji. Będą one dotyczyć pakietu wsparcia dla personelu, możliwego rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron oraz wysokości odpraw.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 12 listopada. Szczygielski zaznaczył, że likwidacja zakładu może potrwać do września 2027 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz miasta

Burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch oświadczył, że o planach zamknięcia ważnego dla miasta przedsiębiorstwa dowiedział się od pracowników, a nie od zarządu spółki. Jak powiedział, priorytetem jest zapewnienie pracownikom godnych odpraw. Wyraził również poparcie dla organizacji związkowych w negocjacjach.

Staruch poinformował o zamiarze zwrócenia się do władz powiatu kraśnickiego, lokalnego centrum zatrudnienia oraz organów samorządowych w celu wspólnego wsparcia pracowników. Planuje spotkać się z kierownictwem przedsiębiorstwa, a w ciągu kilkunastu dni wraz ze związkami zawodowymi przedstawić szczegółowy plan działań dotyczący zwolnień.

TN Polska produkuje kulki stalowe, wolframowe i ceramiczne, a także rolki wykorzystywane w produkcji maszyn i urządzeń. Większość swojej produkcji firma eksportuje. Według dokumentów finansowych w 2025 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 132,5 mln złotych, a strata netto na koniec roku — 30,6 mln złotych.

Czytaj nas na