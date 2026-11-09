Франция повысит минимальную зарплату на 1,6% — Anadolu Agency

Во Франции с 1 декабря минимальная заработная плата вырастет на 1,6% — до 1502 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом объявил премьер-министр Себастьен Лекорню на фоне новой волны социальной мобилизации в стране, сообщает Anadolu Agency.

Повышение зарплаты и налоговые меры

Министр труда Жан-Пьер Фарандю заявил, что новый уровень минимальной зарплаты начнет действовать с 1 декабря. Лекорню назвал это повышение вторым по масштабу за последние 20 лет и подчеркнул, что оно не является лишь символическим. В то же время, по его словам, более существенное повышение могло бы в перспективе привести к значительным потерям рабочих мест.

Правительство также намерено внести поправки в законопроект о бюджете на 2027 год. Они будут предусматривать выплаты, связанные с энергоносителями, увеличение необлагаемого налогом лимита для оплаты сверхурочной работы и налоговые льготы для премий за участие работников в распределении прибыли.

Лимит помощи на топливо

Министр экономики и финансов Ролан Лескюр заявил, что правительство предложит сохранить в 2027 году лимит в 1000 евро на помощь для покрытия расходов работников на топливо. В прошлом году этот лимит повысили с 300 до 1000 евро в ответ на кризис в Ормузском проливе.

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Лекорню также заявил, что повышения минимальной зарплаты недостаточно, однако оно запускает новый цикл обсуждений роста оплаты труда. В ближайшие дни комитет по мониторингу зарплат должен провести встречи с профсоюзами и работодателями.

Забастовки и блокирование лицеев

В понедельник во Франции началась новая неделя социальной мобилизации. Канцелярия премьер-министра провела социальную конференцию с участием профсоюзов и организаций работодателей. Некоторые профсоюзы и представители молодежи, которых не пригласили на конференцию, призвали к забастовке и демонстрациям во вторник.

По состоянию на 9:30 в понедельник в стране были заблокированы 31 лицей, что составляет 0,8% из примерно 3700 французских лицеев. Такие данные Министерства образования приводит BFM. В регионе Иль-де-Франс, по данным региональных властей, нарушения работы зафиксировали в 50 лицеях. Там также сообщили примерно о 30 инцидентах с фейерверками, в том числе около десяти — на территории учебных заведений.

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