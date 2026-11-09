В Германии средняя цена литра бензина E10 в воскресенье снизилась до 1,996 евро — на 7,6 цента меньше, чем неделей ранее. Дизельное топливо за тот же период подешевело на 4,1 цента — до 2,241 евро за литр, сообщает Der Spiegel со ссылкой на ADAC.

Нефть начала неделю со снижения

Бензин E10 в среднем по стране стоил менее 2 евро за литр также в пятницу и субботу. В воскресенье цены на оба вида топлива были лишь незначительно выше, чем днем ранее. Первые данные сервиса Tankerkönig в понедельник указывали на дальнейшее небольшое снижение.

Стоимость нефти Brent с поставкой в январе в начале торгов в понедельник составляла 96,76 доллара за баррель, или примерно на 1,5% меньше, чем в пятницу. Издание связывает снижение нефтяных котировок с надеждами на дипломатическое урегулирование войны между США и Ираном.

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Цены различаются в зависимости от региона

Цены на топливо в Германии заметно отличаются в зависимости от региона и времени суток. По данным издания, после введения правила двенадцатого часа наиболее выгодным временем для заправки является позднее утро. Во многих регионах в понедельник утром можно было найти предложения чуть выше 1,80 евро за литр, а местами — и ниже этого уровня.

Европейские биржи восстанавливаются

Европейские фондовые индексы также продемонстрировали восстановление после падения технологических акций на прошлой неделе. Индекс DAX вырос на 1,1% — до 26 102 пунктов, вернувшись выше отметки 26 тыс. пунктов. EuroStoxx50 прибавил 1,3%.

Главный рыночный аналитик CMC Markets Андреас Липков заявил, что первоначальный шок после промежуточных выборов в США, похоже, прошел. По его словам, часть инвесторов считает существенно сниженные котировки привлекательной возможностью для входа на рынок.

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