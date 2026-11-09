德国E10汽油的平均价格周日降至每升1.996欧元，比一周前低7.6欧分。同期，柴油价格下降4.1欧分，至每升2.241欧元，《明镜周刊》报道，并援引德国汽车协会（ADAC）的数据。

油价本周开局下跌

全国平均来看，E10汽油在周五和周六的价格也低于每升2欧元。周日，两种燃料的价格仅略高于前一天。Tankerkönig服务周一的初步数据显示，价格将进一步小幅下降。

周一开盘时，1月交割的布伦特原油价格为每桶96.76美元，较周五低约1.5%。该媒体将油价下跌与外界对美国和伊朗之间战争得到外交解决的希望联系起来。

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价格因地区而异

德国燃油价格因地区和一天中的时间而明显不同。该媒体称，在实施十二点规则后，上午晚些时候是加油最划算的时间。周一早晨，在许多地区可以找到略高于每升1.80欧元的报价，有些地方甚至低于这一水平。

欧洲股市回升

欧洲股指也在上周科技股下跌后表现出回升。DAX指数上涨1.1%，至26,102点，重回26,000点上方。EuroStoxx50指数上涨1.3%。

CMC Markets首席市场分析师安德烈亚斯·利普科夫表示，美国中期选举后的最初冲击似乎已经过去。他说，一些投资者认为大幅下跌的报价是进入市场的有吸引力机会。

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