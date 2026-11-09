W Niemczech średnia cena litra benzyny E10 spadła w niedzielę do 1,996 euro — o 7,6 centa mniej niż tydzień wcześniej. Olej napędowy w tym samym okresie potaniał o 4,1 centa — do 2,241 euro za litr, poinformował Der Spiegel, powołując się na ADAC.

Ropa rozpoczęła tydzień od spadków

Benzyna E10 kosztowała średnio w całym kraju mniej niż 2 euro za litr także w piątek i sobotę. W niedzielę ceny obu rodzajów paliwa były tylko nieznacznie wyższe niż dzień wcześniej. Wstępne dane serwisu Tankerkönig w poniedziałek wskazywały na dalszy niewielki spadek.

Cena ropy Brent z dostawą w styczniu na początku poniedziałkowego handlu wynosiła 96,76 dolara za baryłkę, czyli około 1,5% mniej niż w piątek. Publikacja wiąże spadek notowań ropy z nadziejami na dyplomatyczne uregulowanie wojny między USA a Iranem.

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Ceny różnią się w zależności od regionu

Ceny paliw w Niemczech zauważalnie różnią się w zależności od regionu i pory dnia. Według publikacji, po wprowadzeniu zasady dwunastej godziny najkorzystniejszym czasem na tankowanie jest późny ranek. W wielu regionach w poniedziałek rano można było znaleźć oferty nieco powyżej 1,80 euro za litr, a miejscami nawet poniżej tego poziomu.

Europejskie giełdy się odradzają

Europejskie indeksy giełdowe również odnotowały odbicie po ubiegłotygodniowym spadku akcji technologicznych. Indeks DAX wzrósł o 1,1% — do 26 102 punktów, powracając powyżej poziomu 26 tys. punktów. EuroStoxx50 zyskał 1,3%.

Główny analityk rynkowy CMC Markets Andreas Lipkow powiedział, że początkowy szok po wyborach połówkowych w USA wydaje się mieć już za sobą. Według niego część inwestorów uważa znacznie obniżone notowania za atrakcyjną okazję do wejścia na rynek.

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