W Kenii ze szpitala w Nairobi wypisano ostatniego pacjenta, który był leczony z powodu choroby wywołanej wirusem Ebola. W środę poinformował o tym minister zdrowia kraju Aden Duale, podaje Deutsche Welle.

Kwarantanna dla osób z kontaktu

Według ministra ostatni pacjent miał 11 osób z kontaktu. One również będą przebywać na kwarantannie przez 21 dni. Jeśli do 23 grudnia w kraju nie zostaną wykryte nowe osoby z objawami choroby, Kenia zostanie ogłoszona krajem wolnym od Eboli.

Ministerstwo Zdrowia Kenii oświadczyło, że specjaliści prześledzili i monitorowali wszystkie 135 kontaktów związanych z pierwszym wykrytym przypadkiem. Wszystkie dziewięć potwierdzonych przypadków należało do jednego łańcucha transmisji, a rozprzestrzeniania się infekcji wśród ludności nie odnotowano.

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Dziewięć przypadków w Kenii

Pierwszy przypadek Eboli w Kenii zarejestrowano 6 października u mężczyzny, który niedawno wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Spośród dziewięciu pacjentów siedmiu wyzdrowiało, a dwóch zmarło.

Tymczasem w Demokratycznej Republice Konga zgłoszono 11 tysięcy przypadków Eboli. Obecne ognisko, które rozpoczęło się w maju, stało się najbardziej śmiercionośnym w historii kraju: na tę chorobę zmarło 5387 osób. Jeden przypadek odnotowano także w Nigerii u pacjenta, który niedawno podróżował z Ugandy.

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