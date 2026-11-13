W Iranie niedawno ukazały się po niemiecku wspomnienia obrończyni praw człowieka i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla z 2023 roku Narges Mohammadi, napisane przez nią w więzieniu. Anglojęzyczne wydanie książki A Woman Never Stops Fighting — My Struggle for Freedom, Democracy and Human Rights in Iran zaplanowano na wrzesień 2027 roku, informuje Deutsche Welle.

Rękopis przekazywano z więzienia

Według Mariam Claren, rzeczniczki niemieckiego oddziału Fundacji Narges Mohammadi, obrończyni praw człowieka stale pracowała nad autobiografią w więzieniu. W 2020 roku Mohammadi została przymusowo przeniesiona do innej placówki, gdzie straciła wszystkie dokumenty i zaczęła pisać książkę od nowa. Fragmenty rękopisu przekazywali na zewnątrz inni więźniowie i odwiedzający, ryzykując własnym bezpieczeństwem.

W swoich wspomnieniach Mohammadi opowiada o dzieciństwie, latach studenckich i początku walki z dyskryminacją ze względu na płeć, represjami politycznymi, karą śmierci i naruszeniami praw człowieka. Opisuje również osobiste konsekwencje swojej działalności, w tym aresztowanie w obecności małych dzieci, ograniczenia kontaktów z nimi oraz traktowanie podczas uwięzienia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prześladowania i stan zdrowia

Obrończyni praw człowieka została łącznie skazana na ponad 44 lata więzienia i 154 baty. Przez ponad dziesięć lat była rozdzielona ze swoimi bliźniętami, Alim i Kianą, którzy mają obecnie 19 lat i mieszkają we Francji. Mohammadi otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w październiku 2023 roku za walkę przeciwko uciskowi kobiet w Iranie oraz promowanie praw człowieka i wolności; nagrodę w jej imieniu odebrały dzieci.

Po operacji pod koniec 2024 roku Mohammadi przyznano tymczasowe zwolnienie ze względów medycznych. W grudniu 2025 roku została ponownie aresztowana podczas ceremonii upamiętniającej prawnika i obrońcę praw człowieka Khosrowa Alikordiego, którego śmierć w materiale określono jako podejrzaną. Claren oświadczyła, że potem Mohammadi przez długi czas przetrzymywano w izolatce, a jej stan zdrowia się pogarszał. Obecnie przyznano jej przerwę w odbywaniu kary z przyczyn medycznych, jednak nie oznacza to ostatecznego zwolnienia.

W lutym irański sąd wymierzył Mohammadi także dodatkowe kary więzienia i zakaz wyjazdu za granicę. Kontynuuje ona działalność na rzecz praw człowieka mimo ryzyka powrotu do więzienia.

Czytaj nas na