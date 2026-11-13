纳尔吉斯·穆罕默迪的回忆录推出德语版——德国之声

伊朗人权活动人士、2023年诺贝尔和平奖得主纳尔吉斯·穆罕默迪在狱中写成的回忆录近日已推出德语版。英文版书籍《A Woman Never Stops Fighting — My Struggle for Freedom, Democracy and Human Rights in Iran》计划于2027年9月出版，德国之声报道。

手稿从监狱中传出

纳尔吉斯·穆罕默迪基金会德国分支的发言人玛丽亚姆·克拉伦表示，这位人权活动人士在狱中一直在撰写自传。2020年，穆罕默迪被强制转移到另一处设施，在那里她丢失了所有文件，并重新开始写这本书。手稿片段由其他囚犯和探访者冒着自身安全风险传递到外面。

在回忆录中，穆罕默迪讲述了她的童年、大学时期，以及她开始反对性别歧视、政治镇压、死刑和侵犯人权的斗争。她还描述了其活动带来的个人后果，包括在年幼孩子面前被捕、与孩子联系受到限制，以及遭监禁期间受到的对待。

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迫害与健康状况

这位人权活动人士累计被判处超过44年监禁和154下鞭刑。十余年来，她一直与她的双胞胎子女阿里和基亚娜分离，两人现年19岁，居住在法国。穆罕默迪于2023年10月被授予诺贝尔和平奖，以表彰她反对伊朗女性受压迫以及推动人权与自由的斗争；其子女代表她领取了奖项。

在2024年底接受手术后，穆罕默迪因医疗原因获得临时释放。2025年12月，她在纪念律师和人权活动人士霍斯罗·阿利科尔迪的仪式上再次被捕，报道称后者的死亡存在可疑之处。克拉伦表示，此后穆罕默迪被长期关押在单独监禁室中，健康状况不断恶化。她目前因医疗原因获准暂停服刑，但这并不意味着最终获释。

2月，伊朗法院还对穆罕默迪判处额外监禁刑期并禁止其出境。尽管面临重返监狱的风险，她仍继续从事人权活动。

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