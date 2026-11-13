В Иране недавно вышли на немецком языке мемуары правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади, написанные ею в тюрьме. Англоязычное издание книги A Woman Never Stops Fighting — My Struggle for Freedom, Democracy and Human Rights in Iran запланировано на сентябрь 2027 года, сообщает Deutsche Welle.

Рукопись передавали из тюрьмы

По словам представительницы немецкого подразделения Фонда Наргес Мохаммади Мариам Кларен, правозащитница постоянно работала над автобиографией в тюрьме. В 2020 году Мохаммади принудительно перевели в другое учреждение, где она потеряла все документы и начала писать книгу заново. Фрагменты рукописи передавали наружу другие заключенные и посетители, рискуя собственной безопасностью.

В мемуарах Мохаммади рассказывает о детстве, студенческих годах и начале борьбы против гендерной дискриминации, политических репрессий, смертной казни и нарушений прав человека. Она также описывает личные последствия своей деятельности, в частности арест в присутствии маленьких детей, ограничения контактов с ними и обращение во время заключения.

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Преследование и состояние здоровья

Правозащитницу в общей сложности приговорили к более чем 44 годам заключения и 154 ударам плетью. Более десяти лет она была разлучена со своими близнецами Али и Кияной, которым сейчас 19 лет и которые живут во Франции. Мохаммади была присуждена Нобелевская премия мира в октябре 2023 года за борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы; награду от ее имени получили дети.

После операции в конце 2024 года Мохаммади предоставили временное освобождение по медицинским показаниям. В декабре 2025 года ее вновь арестовали во время мемориальной церемонии в честь адвоката и правозащитника Хосрова Аликорди, смерть которого в материале названа подозрительной. Кларен заявила, что после этого Мохаммади долгое время содержали в одиночной камере, а ее здоровье ухудшалось. Сейчас ей предоставили перерыв в отбывании наказания по медицинским причинам, однако это не означает окончательного освобождения.

В феврале иранский суд также назначил Мохаммади дополнительные сроки заключения и запрет на выезд за границу. Она продолжает правозащитную деятельность, несмотря на риск возвращения в тюрьму.

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