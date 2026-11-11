В Кении выписали последнего пациента с Эболой — Deutsche Welle

В Кении из больницы в Найроби выписали последнего пациента, проходившего лечение от болезни, вызванной вирусом Эбола. Об этом в среду заявил министр здравоохранения страны Аден Дуале, сообщает Deutsche Welle.

Карантин для контактных лиц

По словам министра, у последнего пациента было 11 контактных лиц. Они также будут находиться на карантине в течение 21 дня. Если до 23 декабря в стране не выявят новых людей с симптомами болезни, Кению объявят свободной от Эболы.

Министерство здравоохранения Кении заявило, что специалисты отследили и контролировали все 135 контактов, связанных с первым выявленным случаем. Все девять подтвержденных случаев заболевания относились к одной цепочке передачи, а распространения инфекции среди населения не зафиксировали.

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Девять случаев в Кении

Первый случай Эболы в Кении зарегистрировали 6 октября у мужчины, который недавно вернулся из Демократической Республики Конго. Из девяти пациентов семеро выздоровели, еще двое умерли.

Тем временем в Демократической Республике Конго сообщили о 11 тысячах случаев Эболы. Нынешняя вспышка, начавшаяся в мае, стала самой смертоносной в истории страны: от болезни умерли 5387 человек. Один случай также зафиксировали в Нигерии у пациента, который недавно путешествовал из Уганды.

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