Firma Rocket Lab podniosła bazową cenę startu swojej rakiety nośnej Neutron z 55 mln dolarów do 70 mln dolarów. Wzrost przekracza 25%, a pierwszy lot rakiety jest obecnie planowany na 2027 rok, informuje Space.com.

Popyt na przyszłe starty

Założyciel i dyrektor generalny Rocket Lab Peter Beck podczas telekonferencji poświęconej wynikom za trzeci kwartał oświadczył, że możliwości startowe są „niezwykle ograniczone”. Jak powiedział, firma spodziewała się skumulowanego popytu na usługi wynoszenia ładunków w kosmos i nie planowała oferować wczesnych lotów ze zniżką.

W trzecim kwartale 2026 roku Rocket Lab zarezerwowała osiem startów Neutron. Łączna wartość kontraktów wynosi około 515 mln dolarów i obejmuje kilka misji po nowej bazowej cenie 70 mln dolarów. Według Becka pierwsze 16 startów Neutron zostało już wyprzedanych, a nowe rezerwacje będą dotyczyć lotów w latach 30. XXI wieku.

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Charakterystyka Neutron

Neutron jest rakietą klasy średniej z wielokrotnego użytku pierwszym stopniem. Ma 43 metry wysokości, a deklarowana zdolność wynoszenia na niską orbitę okołoziemską wynosi do 13 ton. Rocket Lab zaprezentowała projekt rakiety w 2021 roku i początkowo planowała jej debiut na 2024 rok, jednak terminy były wielokrotnie przesuwane.

W ubiegłym miesiącu firma poinformowała o przesunięciu pierwszego lotu z końca 2026 roku na 2027 rok z powodu problemu produkcyjnego, który, jak twierdzi, udało się już opanować. Beck powiązał wysoki popyt na Neutron ze zmniejszeniem dostępnych możliwości startowych na świecie oraz zaufaniem klientów do Rocket Lab.

Dla porównania SpaceX obecnie ustala cenę startu Falcona 9 na 74 mln dolarów. Rakieta ta ma pierwszy stopień wielokrotnego użytku i może wynieść na niską orbitę okołoziemską około 22,7 tony ładunku.

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