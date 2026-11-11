Rocket Lab将其Neutron运载火箭的基础发射价格从5500万美元上调至7000万美元。涨幅超过25%，该火箭的首次飞行目前计划在2027年进行，Space.com报道。

对未来发射的需求

Rocket Lab创始人兼首席执行官彼得·贝克在第三季度财报电话会议上表示，发射机会“极其有限”。他说，公司预计对将载荷送入太空的服务存在积压需求，并不计划以折扣价提供早期飞行。

2026年第三季度，Rocket Lab预订了八次Neutron发射。合同总价值约为5.15亿美元，其中包括数次按7000万美元新基础价格执行的任务。贝克表示，前16次Neutron发射已全部售罄，新的预订将涉及2030年代的飞行任务。

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Neutron的特点

Neutron是一款配备可重复使用一级的中型火箭。其高度为43米，宣称的近地轨道运载能力最高可达13吨。Rocket Lab于2021年公布该火箭项目，最初计划于2024年首飞，但时间表曾多次推迟。

上个月，该公司表示，由于一项生产问题，首次飞行已从2026年底推迟至2027年；该公司称，这一问题已得到控制。贝克将Neutron的高需求与全球可用发射能力减少以及客户对Rocket Lab的信任联系在一起。

作为比较，SpaceX目前对一次Falcon 9发射定价为7400万美元。这款火箭配备可重复使用一级，能够将约22.7吨载荷送入近地轨道。

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