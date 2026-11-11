Rocket Lab підвищила ціну запуску Neutron до $70 млн — Space.com

Компанія Rocket Lab підвищила базову вартість запуску своєї ракети-носія Neutron із $55 млн до $70 млн. Це зростання перевищує 25%, а перший політ ракети нині запланований на 2027 рік, повідомляє Space.com.

Попит на майбутні запуски

Засновник і генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу заявив, що можливості для запусків є «надзвичайно обмеженими». За його словами, компанія очікувала накопичений попит на послуги з виведення вантажів у космос і не планувала пропонувати ранні польоти зі знижкою.

У третьому кварталі 2026 року Rocket Lab забронювала вісім запусків Neutron. Сукупна вартість контрактів становить приблизно $515 млн і включає кілька місій за новою базовою ціною $70 млн. За словами Бека, перші 16 запусків Neutron уже розпродані, а нові бронювання стосуватимуться польотів у 2030-х роках.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Характеристики Neutron

Neutron є ракетою середнього класу з багаторазовим першим ступенем. Її висота становить 43 метри, а заявлена вантажопідйомність на низьку навколоземну орбіту — до 13 тонн. Rocket Lab представила проєкт ракети у 2021 році та спершу планувала дебют у 2024-му, однак терміни неодноразово переносилися.

Минулого місяця компанія повідомила про перенесення першого польоту з кінця 2026 року на 2027-й через виробничу проблему, яку, за її твердженням, уже вдалося взяти під контроль. Бек пов'язав високий попит на Neutron зі скороченням доступних запускових потужностей у світі та довірою замовників до Rocket Lab.

Для порівняння, SpaceX нині встановлює ціну в $74 млн за запуск Falcon 9. Ця ракета має багаторазовий перший ступінь і може виводити на низьку навколоземну орбіту близько 22,7 тонни вантажу.

Читай нас у