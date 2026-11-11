Компания Rocket Lab повысила базовую стоимость запуска своей ракеты-носителя Neutron с $55 млн до $70 млн. Этот рост превышает 25%, а первый полёт ракеты теперь запланирован на 2027 год, сообщает Space.com.

Спрос на будущие запуски

Основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек во время телефонной конференции по итогам третьего квартала заявил, что возможности для запусков «чрезвычайно ограничены». По его словам, компания ожидала накопленного спроса на услуги по выведению грузов в космос и не планировала предлагать ранние полёты со скидкой.

В третьем квартале 2026 года Rocket Lab забронировала восемь запусков Neutron. Совокупная стоимость контрактов составляет около $515 млн и включает несколько миссий по новой базовой цене в $70 млн. По словам Бека, первые 16 запусков Neutron уже распроданы, а новые бронирования будут касаться полётов в 2030-х годах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Характеристики Neutron

Neutron — ракета среднего класса с многоразовой первой ступенью. Её высота составляет 43 метра, а заявленная грузоподъёмность на низкую околоземную орбиту — до 13 тонн. Rocket Lab представила проект ракеты в 2021 году и первоначально планировала дебют в 2024 году, однако сроки неоднократно переносились.

В прошлом месяце компания сообщила о переносе первого полёта с конца 2026 года на 2027 год из-за производственной проблемы, которую, по её утверждению, уже удалось взять под контроль. Бек связал высокий спрос на Neutron с сокращением доступных пусковых мощностей в мире и доверием заказчиков к Rocket Lab.

Для сравнения, SpaceX сейчас устанавливает цену в $74 млн за запуск Falcon 9. Эта ракета имеет многоразовую первую ступень и может выводить на низкую околоземную орбиту около 22,7 тонны груза.

Читай нас в