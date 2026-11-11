Комитет Палаты представителей США по иностранным делам готовит повестку генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу, если он не ответит на запрос об участии в закрытом совместном брифинге. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на Bloomberg и двух республиканцев в Палате представителей.

Запрос комитетов

Неделей ранее республиканцы Брайан Маст, Джон Муленар и Рик Кроуфорд направили Хуангу письмо с просьбой принять участие в совместном закрытом брифинге их комитетов. Они хотят задать вопросы о его отношениях с Элис Хуанг — топ-менеджером Megaspeed, которую в материале назвали вероятной китайской шпионкой.

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Срок для ответа

Председатель комитета Палаты представителей по вопросам Китая Джон Муленар заявил в среду в эфире Fox Business, что Хуанг должен ответить на запрос до конца дня. По словам Муленара, если руководитель Nvidia не согласится на брифинг, ему, вероятно, вручат повестку.

Брайан Маст, который возглавляет Комитет Палаты представителей по иностранным делам, в тот же день сообщил, что его комитет готовит повестку на случай отсутствия ответа от Хуанга. Nvidia не предоставила TechCrunch комментарий на момент публикации.

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