Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi przeprowadził rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu USA Marco Rubio przed międzynarodowymi szczytami. Podczas rozmowy oświadczył, że Pekin jest gotowy na wymierny postęp w relacjach dwustronnych.

Stanowisko Pekinu

Jak informuje Anadolu Agency, według rzeczniczki chińskiego MSZ Mao Ning Wang Yi powiedział, że Chiny są gotowe zintensyfikować komunikację i współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a także właściwie zarządzać różnicami i wrażliwymi kwestiami.

Według oświadczenia chińskiego MSZ Pekin i Waszyngton wzajemnie wspierają się w pomyślnym przeprowadzeniu szczytu APEC i spotkania przywódców G20. Wang Yi oświadczył również, że państwa powinny pracować nad wymiernym postępem w budowaniu konstruktywnych chińsko-amerykańskich relacji stabilności strategicznej. Nazwał politykę Chin wobec USA stabilną i konsekwentną.

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Spotkanie liderów APEC

Przewodniczący ChRL Xi Jinping będzie gościł w Chinach przywódców gospodarek Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku 18–19 listopada. W spotkaniu mają wziąć udział przedstawiciele 21 gospodarek członkowskich APEC, w tym prezydent USA Donald Trump.

Strona chińska określiła rozmowę telefoniczną jako pozytywną i konstruktywną. Według stanu na godzinę 10:50 czasu waszyngtońskiego Departament Stanu USA nie opublikował komunikatu dotyczącego tej rozmowy.

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