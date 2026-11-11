Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио в преддверии международных саммитов. Во время разговора он заявил о готовности Пекина к ощутимому прогрессу в двусторонних отношениях.

Позиция Пекина

Как сообщает Anadolu Agency, по словам представительницы МИД Китая Мао Нин, Ван И заявил, что Китай готов укреплять коммуникацию и сотрудничество с США, а также надлежащим образом урегулировать разногласия и чувствительные вопросы.

Согласно заявлению китайского МИД, Пекин и Вашингтон поддерживают друг друга в успешном проведении саммита APEC и встречи лидеров G20. Ван И также заявил, что страны должны работать над ощутимым прогрессом в формировании конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности. Он назвал политику Китая в отношении США стабильной и последовательной.

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Встреча лидеров APEC

Председатель КНР Си Цзиньпин будет принимать лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18–19 ноября в Китае. Во встрече должны принять участие представители 21 экономики — члена APEC, в том числе президент США Дональд Трамп.

Китайская сторона назвала телефонный разговор позитивным и конструктивным. По состоянию на 10:50 по вашингтонскому времени Государственный департамент США не опубликовал сообщение об этом разговоре.

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