В Петербурге взорвался автомобиль, погиб российский военный — RMF24
Следственный комитет России, государства-агрессора, сообщил о гибели высокопоставленного российского военного после взрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. По данным RMF24, ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства военнослужащего.
Расследование взрыва
Российский портал Fontanka сообщил, что взрыв произошёл утром в одном из районов города. Имя погибшего и подробности его должности в армии пока не разглашаются.
Обстоятельства взрыва остаются неизвестными. Следователи проверяют все возможные версии произошедшего.
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Предыдущий инцидент
В российских военных кругах после смерти офицера появились публикации с выражением «wieczny lot». Как отмечает RMF24, это может свидетельствовать о связи погибшего с авиацией.
27 августа в Санкт-Петербурге также взорвался автомобиль, в котором ехал российский подполковник с женой. Мужчина погиб на месте, а женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.