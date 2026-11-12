Следственный комитет России, государства-агрессора, сообщил о гибели высокопоставленного российского военного после взрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. По данным RMF24, ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

Расследование взрыва

Российский портал Fontanka сообщил, что взрыв произошёл утром в одном из районов города. Имя погибшего и подробности его должности в армии пока не разглашаются.

Обстоятельства взрыва остаются неизвестными. Следователи проверяют все возможные версии произошедшего.

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Предыдущий инцидент

В российских военных кругах после смерти офицера появились публикации с выражением «wieczny lot». Как отмечает RMF24, это может свидетельствовать о связи погибшего с авиацией.

27 августа в Санкт-Петербурге также взорвался автомобиль, в котором ехал российский подполковник с женой. Мужчина погиб на месте, а женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

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