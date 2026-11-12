W Petersburgu wybuchł samochód, zginął rosyjski wojskowy — RMF24
Komitet Śledczy Rosji, państwa-agresora, poinformował o śmierci wysokiego rangą rosyjskiego wojskowego po wybuchu samochodu w Petersburgu. Według RMF24, resort wszczął postępowanie karne w sprawie zabójstwa żołnierza.
Śledztwo w sprawie wybuchu
Rosyjski portal Fontanka poinformował, że do wybuchu doszło rano w jednej z dzielnic miasta. Nazwiska zmarłego oraz szczegółów dotyczących jego stanowiska w armii na razie nie ujawniono.
Okoliczności wybuchu pozostają nieznane. Śledczy sprawdzają wszystkie możliwe wersje tego, co się stało.
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Poprzedni incydent
W rosyjskich kręgach wojskowych po śmierci oficera pojawiły się wpisy z wyrażeniem „wieczny lot”. Jak zaznacza RMF24, może to świadczyć o związku zmarłego z lotnictwem.
27 sierpnia w Petersburgu eksplodował również samochód, którym jechał rosyjski podpułkownik z żoną. Mężczyzna zginął na miejscu, a kobietę w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.