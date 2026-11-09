Ученые реконструировали траекторию болида, который 30 мая 2026 года распался над заливом Кейп-Код в штате Массачусетс, США. Исследователи установили, что тело шириной около метра двигалось по вытянутой кометоподобной орбите, достигавшей почти орбиты Юпитера. Близкое прохождение возле газового гиганта могло изменить его траекторию и направить на путь пересечения с Землей.

О результатах исследования сообщает Space.com. По данным издания, небесное тело вошло в атмосферу в 13:06 по местному времени, или в 18:06 UTC. Его наблюдали жители прибрежных районов Массачусетса, которые также сообщали о звуковом ударе.

Данные радаров и камер

Траекторию объекта восстановила группа ученых из Европы и США во главе с космическим физиком Юхой Виериненом из Арктического университета Норвегии. Они объединили данные метеорного радара SIMONe, метеорологических радаров, инфразвуковых станций, видеорегистраторов и камер наблюдения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Главное радиолокационное эхо фиксировали с высоты примерно от 90 до 71 километра. Следовое эхо наблюдали до высоты около 32 километров, где тело фрагментировалось с энергией, эквивалентной 500 тоннам тротила. Общую энергию болида оценили примерно в 1,1 килотонны тротила. Обломки упали в залив Кейп-Код.

Не связан с метеорным потоком

На основании глубины проникновения в атмосферу исследователи предположили, что объект был довольно прочным и мог быть богат железом. Виеринен отметил, что ученые не могут точно установить всю историю небесного тела, однако не обнаружили его связи ни с одним известным метеорным потоком.

Орбита болида была похожа на орбиты комет семейства Юпитера, но сам объект кометой не был. По данным исследователей, гравитация Юпитера может выводить небольшие астероиды из главного пояса между Марсом и Юпитером на подобные вытянутые орбиты. Наблюдения таких метровых тел важны, поскольку их сложно обнаружить в космосе до входа в атмосферу, а падения происходят нечасто.

Читай нас в