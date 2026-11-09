Naukowcy zrekonstruowali trajektorię bolidu, który 30 maja 2026 roku rozpadł się nad zatoką Cape Cod w stanie Massachusetts w USA. Badacze ustalili, że ciało o szerokości około metra poruszało się po wydłużonej, kometopodobnej orbicie, sięgającej niemal orbity Jowisza. Bliskie przejście w pobliżu gazowego olbrzyma mogło zmienić jego trajektorię i skierować je na tor przecinający się z Ziemią.

O wynikach badania informuje Space.com. Według portalu ciało niebieskie weszło w atmosferę o godz. 13:06 czasu lokalnego, czyli o 18:06 UTC. Zaobserwowali je mieszkańcy nadmorskich obszarów Massachusetts, którzy zgłaszali także huk dźwiękowy.

Dane z radarów i kamer

Trajektorię obiektu odtworzyła grupa naukowców z Europy i USA, kierowana przez fizyka kosmicznego Juhę Vierinena z Arktycznego Uniwersytetu Norwegii. Połączyli oni dane z radaru meteorowego SIMONe, radarów meteorologicznych, stacji infradźwiękowych, wideorejestratorów i kamer monitoringu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Główne echo radarowe rejestrowano od wysokości około 90 do 71 kilometrów. Echo śladu obserwowano do wysokości około 32 kilometrów, gdzie ciało uległo fragmentacji z energią równoważną 500 tonom trotylu. Całkowitą energię bolidu oszacowano na około 1,1 kilotony trotylu. Fragmenty spadły do zatoki Cape Cod.

Nie był związany z rojem meteorów

Na podstawie głębokości penetracji atmosfery badacze przypuszczali, że obiekt był dość wytrzymały i mógł być bogaty w żelazo. Vierinen zaznaczył, że naukowcy nie mogą dokładnie ustalić całej historii ciała niebieskiego, jednak nie wykryli jego związku z żadnym znanym rojem meteorów.

Orbita bolidu była podobna do orbit komet z rodziny Jowisza, ale sam obiekt nie był kometą. Według badaczy grawitacja Jowisza może wyprowadzać małe asteroidy z pasa głównego między Marsem a Jowiszem na podobne wydłużone orbity. Obserwacje takich metrowych ciał są ważne, ponieważ trudno je wykryć w kosmosie przed wejściem w atmosferę, a upadki zdarzają się rzadko.

Czytaj nas na