科学家重建了一个火流星的轨迹：它于2026年5月30日在美国马萨诸塞州科德角湾上空解体。研究人员发现，这个宽约一米的天体沿着一条细长的类彗星轨道运行，几乎延伸至木星轨道。它近距离掠过这颗气态巨行星时，可能改变了自身轨迹，并被引导至与地球相交的路径上。

Space.com报道了这项研究结果。据该媒体消息，这个天体于当地时间13时06分，即协调世界时18时06分进入大气层。马萨诸塞州沿海地区居民观察到了它，并报告称听到了音爆。

雷达和摄像机数据

该物体的轨迹由一个来自欧洲和美国的科学家团队重建，团队负责人是挪威北极大学的空间物理学家尤哈·维耶里宁。研究人员结合了SIMONe流星雷达、气象雷达、次声站、行车记录仪和监控摄像机的数据。

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主要雷达回波在约90至71公里的高度范围内被记录到。轨迹回波被观测至约32公里高度，在那里该天体以相当于500吨TNT的能量发生碎裂。这颗火流星的总能量估计约为1.1千吨TNT。当时碎片落入科德角湾。

与流星雨无关

根据其进入大气层的深度，研究人员推测该物体相当坚固，并且可能富含铁。维耶里宁指出，科学家无法准确确定这个天体的完整历史，但未发现它与任何已知流星雨有关联。

这颗火流星的轨道与木星族彗星的轨道相似，但该物体本身并非彗星。研究人员称，木星的引力能够将火星与木星之间主小行星带中的小型小行星推送至类似的细长轨道。对这类米级天体的观测十分重要，因为它们在进入大气层前很难在太空中被发现，而且坠落事件并不常见。

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