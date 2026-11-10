美国居民家庭债务增至19.1万亿美元——阿纳多卢通讯社

2026年第三季度，美国居民家庭债务增长1.8%，达到19.1万亿美元。季度内借款总额增加3340亿美元，较上年同期增加5200亿美元，阿纳多卢通讯社报道，援引纽约联邦储备银行的季度报告。

抵押贷款仍是债务的最大组成部分

作为家庭债务最大组成部分的抵押贷款债务季度内增加2570亿美元，达到13.37万亿美元。按年计算，其规模增加3020亿美元。

汽车贷款债务增加210亿美元，达到1.73万亿美元。学生贷款债务增加50亿美元，达到1.66万亿美元。同时，信用卡债务增加220亿美元，达到1.29万亿美元，比一年前多520亿美元。

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逾期债务占比上升

以住房为抵押的信贷额度规模增加230亿美元，达到4810亿美元。这是自2005年以来该指标最大的季度增幅。

处于任何逾期阶段的未偿家庭债务占比较上一季度上升0.3个百分点，达到5%。纽约联邦储备银行指出，汽车贷款和抵押贷款进入早期逾期状态的比例略有上升，但信用卡债务的情况有所改善。信用卡和学生贷款进入严重逾期状态的情况也略有改善，而抵押贷款的这一指标则有所恶化，但按历史标准仍处于较低水平。

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