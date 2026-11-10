Задолженность домохозяйств в США в третьем квартале 2026 года выросла на 1,8% — до 19,1 трлн долларов. За квартал совокупный объем заимствований увеличился на 334 млрд долларов, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 520 млрд долларов, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на квартальный отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Ипотека остается крупнейшей частью долга

Ипотечная задолженность, являющаяся крупнейшей составляющей долга домохозяйств, за квартал выросла на 257 млрд долларов — до 13,37 трлн долларов. В годовом исчислении ее объем увеличился на 302 млрд долларов.

Задолженность по автокредитам выросла на 21 млрд долларов, до 1,73 трлн долларов. Долг по студенческим займам увеличился на 5 млрд долларов и достиг 1,66 трлн долларов. В то же время задолженность по кредитным картам выросла на 22 млрд долларов — до 1,29 трлн долларов, что на 52 млрд долларов больше, чем годом ранее.

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Доля просроченных долгов повысилась

Объем кредитных линий под залог жилья вырос на 23 млрд долларов — до 481 млрд долларов. Это стало крупнейшим квартальным приростом данного показателя с 2005 года.

Доля непогашенного долга домохозяйств, находящегося на любой стадии просрочки, выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составила 5%. В Федеральном резервном банке Нью-Йорка отметили, что переход к ранней просрочке несколько вырос по автокредитам и ипотеке, но улучшился для долгов по кредитным картам. Переходы к серьезной просрочке также несколько улучшились для кредитных карт и студенческих займов, тогда как по ипотеке этот показатель ухудшился, но остался низким по историческим меркам.

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