Zadłużenie gospodarstw domowych w USA w trzecim kwartale 2026 roku wzrosło o 1,8% — do 19,1 bln dolarów. W ciągu kwartału łączna wartość pożyczek zwiększyła się o 334 mld dolarów, a w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku — o 520 mld dolarów, podaje Anadolu Agency, powołując się na kwartalny raport Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

Kredyty hipoteczne pozostają największą częścią zadłużenia

Zadłużenie hipoteczne, będące największą częścią długu gospodarstw domowych, wzrosło w ciągu kwartału o 257 mld dolarów — do 13,37 bln dolarów. W ujęciu rocznym jego wartość zwiększyła się o 302 mld dolarów.

Zadłużenie z tytułu kredytów samochodowych wzrosło o 21 mld dolarów, do 1,73 bln dolarów. Dług z tytułu pożyczek studenckich zwiększył się o 5 mld dolarów i osiągnął 1,66 bln dolarów. Jednocześnie zadłużenie na kartach kredytowych wzrosło o 22 mld dolarów — do 1,29 bln dolarów, co stanowi o 52 mld dolarów więcej niż rok wcześniej.

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Udział przeterminowanych długów wzrósł

Wartość linii kredytowych pod zastaw nieruchomości wzrosła o 23 mld dolarów — do 481 mld dolarów. Był to największy kwartalny wzrost tego wskaźnika od 2005 roku.

Udział niespłaconego zadłużenia gospodarstw domowych znajdującego się na dowolnym etapie opóźnienia w spłacie wzrósł o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 5%. Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku wskazał, że przejścia do wczesnej fazy opóźnienia w spłacie nieco wzrosły w przypadku kredytów samochodowych i hipotecznych, ale poprawiły się w przypadku zadłużenia na kartach kredytowych. Przejścia do poważnego opóźnienia w spłacie również nieco się poprawiły w przypadku kart kredytowych i pożyczek studenckich, podczas gdy w przypadku hipotek wskaźnik ten się pogorszył, ale pozostał niski według historycznych standardów.

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