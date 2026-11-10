Борг домогосподарств США зріс до 19,1 трлн доларів — Anadolu Agency

Заборгованість домогосподарств у США в третьому кварталі 2026 року зросла на 1,8% — до 19,1 трлн доларів. За квартал сукупний обсяг запозичень збільшився на 334 млрд доларів, а порівняно з аналогічним періодом попереднього року — на 520 млрд доларів, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на квартальний звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка.

Іпотека залишається найбільшою частиною боргу

Іпотечна заборгованість, яка є найбільшою складовою боргу домогосподарств, за квартал зросла на 257 млрд доларів — до 13,37 трлн доларів. У річному вимірі її обсяг збільшився на 302 млрд доларів.

Заборгованість за автокредитами зросла на 21 млрд доларів, до 1,73 трлн доларів. Борг за студентськими позиками додав 5 млрд доларів і сягнув 1,66 трлн доларів. Водночас заборгованість за кредитними картками збільшилася на 22 млрд доларів — до 1,29 трлн доларів, що на 52 млрд доларів більше, ніж роком раніше.

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Частка прострочених боргів підвищилася

Обсяг кредитних ліній під заставу житла зріс на 23 млрд доларів — до 481 млрд доларів. Це стало найбільшим квартальним приростом цього показника з 2005 року.

Частка непогашеного боргу домогосподарств, що перебуває на будь-якій стадії прострочення, зросла на 0,3 відсоткового пункту проти попереднього кварталу та становила 5%. У Федеральному резервному банку Нью-Йорка зазначили, що перехід до раннього прострочення дещо зріс за автокредитами й іпотекою, але покращився для боргів за кредитними картками. Переходи до серйозного прострочення також дещо поліпшилися для кредитних карток і студентських позик, тоді як за іпотекою цей показник погіршився, але залишився низьким за історичними мірками.

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