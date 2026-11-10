联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，呼吁作为谈判共同主办方的土耳其和澳大利亚，从讨论摆脱化石燃料转向组织、筹资和落实这一转型。《卫报》报道。

古特雷斯表示，与会者必须就明确的后续步骤达成一致，以推进巴西向COP31代表提交的摆脱化石燃料路线图。共同主办谈判的土耳其和澳大利亚都是重要的化石燃料出口国。

巴西的路线图

巴西在COP30结束后宣布正在制定一份路线图。在该路线图发布前，该国表示，摆脱化石燃料可促进经济发展，并帮助人们摆脱贫困。

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美国前国务卿、气候特使约翰·克里支持这一倡议，并强调如果没有减少排放的实际行动，单靠声明是不够的。2023年迪拜COP28气候峰会的最终决定中首次提到需要摆脱化石燃料。这为此经历了28届年度联合国气候大会。

公正转型

来自88个国家的700多个组织，包括工会和残疾人组织，呼吁外交官在COP31上建立一项机制，以落实向清洁经济公正转型的承诺。拟议的贝伦—安塔利亚机制计划用于支持人权、性别平等、高质量就业和原住民权利。

亚洲人民债务与发展运动协调员莉迪·纳西普尔表示，全球北方国家政府在峰会前谈判中试图限制此类机制的权限，并推迟其开始运作。

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