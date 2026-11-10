Sekretarz generalny ONZ António Guterres na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji wezwał Turcję i Australię, jako współgospodarzy negocjacji, do przejścia od dyskusji o odejściu od paliw kopalnych do organizowania, finansowania i realizacji tej transformacji. Informuje o tym The Guardian.

Według Guterresa uczestnicy konferencji muszą uzgodnić jasne kolejne kroki, aby posunąć naprzód mapę drogową odejścia od paliw kopalnych, którą Brazylia przedstawiła delegatom COP31. Turcja i Australia, które wspólnie goszczą negocjacje, są znaczącymi eksporterami paliw kopalnych.

Mapa drogowa Brazylii

Brazylia ogłosiła przygotowanie mapy drogowej po zakończeniu COP30. Przed jej prezentacją kraj oświadczał, że odejście od paliw kopalnych może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i pomóc ludziom przezwyciężyć ubóstwo.

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Były sekretarz stanu USA i wysłannik ds. klimatu John Kerry poparł inicjatywę, podkreślając, że same deklaracje nie wystarczą bez praktycznych działań na rzecz ograniczenia emisji. Po raz pierwszy potrzebę odejścia od paliw kopalnych wspomniano w końcowej decyzji szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju w 2023 roku. Wymagało to 28 dorocznych konferencji klimatycznych ONZ.

Sprawiedliwa transformacja

Ponad 700 organizacji z 88 krajów, w tym związki zawodowe i stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami, wezwało dyplomatów do utworzenia na COP31 mechanizmu służącego realizacji obietnic sprawiedliwej transformacji w kierunku czystej gospodarki. Proponowany mechanizm Belém-Antalya ma być ukierunkowany na wspieranie praw człowieka, równości płci, wysokiej jakości miejsc pracy i praw ludów rdzennych.

Koordynatorka Azjatyckiego Ruchu Ludowego ds. Długu i Rozwoju Lidy Nacpil oświadczyła, że rządy państw Globalnej Północy podczas negocjacji przed szczytem próbowały ograniczyć możliwości takiego mechanizmu i opóźnić rozpoczęcie jego działania.

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