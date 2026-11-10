美国成年人对死刑的支持率为49%——这是55年来的最低水平。另有45%的受访者反对对被判谋杀罪的人施加这种惩罚，据《明镜周刊》报道，该数据援引自盖洛普的一项调查。

自1971年以来的最低水平

美国对死刑的支持率上一次低于50%是在1971年。当时，根据盖洛普的数据，也有49%的受访者表示支持。此次电话调查于10月1日至19日在1200名美国成年人中进行。统计误差为四个百分点。

该调查在田纳西州纳什维尔对克里斯蒂·派克的一次失败处决尝试次日开始。9月底，这名50岁的罪犯在接受两次致命注射后幸存。派克于1995年因谋杀一名同学被判处死刑。她在医院接受治疗后返回监狱，并称自己持续感到疼痛。

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赦免与暂停执行

根据死刑信息中心的数据，派克是唯一一名在致命注射后幸存的囚犯。美国终结死刑运动组织代表劳拉·波特表示，调查结果表明公众对死刑的看法正处于转折点。她尤其将此与公众对失败处决的反应以及直播其中一次处决的提议联系起来。

在公众愤怒后，美国总统唐纳德·特朗普取消了对尼达尔·哈桑执行死刑的直播。哈桑原本将由行刑队处决。加利福尼亚州州长加文·纽森将548项死刑判决改为终身监禁。50个州中已有23个州废除死刑，加利福尼亚州、俄勒冈州和宾夕法尼亚州则实施了暂停执行死刑的措施。

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