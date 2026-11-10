Підтримка смертної кари у США впала до 49% — Der Spiegel

У США підтримка смертної кари серед дорослих становить 49% — це найнижчий показник за 55 років. Ще 45% опитаних виступили проти такого покарання для людей, засуджених за вбивство, повідомляє Der Spiegel із посиланням на опитування Gallup.

Найнижчий рівень із 1971 року

Востаннє підтримка смертної кари в США була нижчою за 50% у 1971 році. Тоді, за даними Gallup, її також схвалювали 49% респондентів. Нинішнє телефонне опитування проводили з 1 до 19 жовтня серед 1200 дорослих американців. Статистична похибка становить чотири відсоткові пункти.

Опитування розпочалося наступного дня після невдалої спроби страти Крісті Пайк у Нешвіллі, штат Теннессі. Наприкінці вересня 50-річна засуджена пережила введення двох смертельних ін’єкцій. Пайк засудили до страти 1995 року за вбивство однокласниці. Після лікування в лікарні вона повернулася до в’язниці та, за її словами, відчуває постійний біль.

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Помилування та мораторії

За даними Death Penalty Information Center, Пайк є єдиною ув’язненою, яка вижила після смертельної ін’єкції. Представниця організації US Campaign to End the Death Penalty Лора Портер заявила, що результати опитування свідчать про переломний момент у громадській думці щодо смертної кари. Вона пов’язала це, зокрема, із реакцією на невдалі страти та пропозицію транслювати одну з них наживо.

Президент США Дональд Трамп після громадського обурення скасував пряму трансляцію страти Нідала Хасана, якого мали стратити розстрільною командою. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом замінив 548 смертних вироків на довічне ув’язнення. Смертну кару вже скасували у 23 із 50 штатів, а в Каліфорнії, Орегоні та Пенсильванії діє мораторій на її застосування.

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