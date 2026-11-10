Поддержка смертной казни в США упала до 49% — Der Spiegel

В США поддержка смертной казни среди взрослых составляет 49% — это самый низкий показатель за 55 лет. Еще 45% опрошенных выступили против такого наказания для людей, осужденных за убийство, сообщает Der Spiegel со ссылкой на опрос Gallup.

Самый низкий уровень с 1971 года

В последний раз поддержка смертной казни в США была ниже 50% в 1971 году. Тогда, по данным Gallup, ее также одобряли 49% респондентов. Нынешний телефонный опрос проводился с 1 по 19 октября среди 1200 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет четыре процентных пункта.

Опрос начался на следующий день после неудачной попытки казни Кристи Пайк в Нэшвилле, штат Теннесси. В конце сентября 50-летняя осужденная пережила введение двух смертельных инъекций. Пайк приговорили к смертной казни в 1995 году за убийство одноклассницы. После лечения в больнице она вернулась в тюрьму и, по ее словам, испытывает постоянную боль.

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Помилования и моратории

По данным Death Penalty Information Center, Пайк является единственной заключенной, пережившей смертельную инъекцию. Представительница организации US Campaign to End the Death Penalty Лора Портер заявила, что результаты опроса свидетельствуют о переломном моменте в общественном мнении относительно смертной казни. Она связала это, в частности, с реакцией на неудачные казни и предложением транслировать одну из них в прямом эфире.

Президент США Дональд Трамп после общественного возмущения отменил прямую трансляцию казни Нидала Хасана, которого должны были казнить расстрельной командой. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заменил 548 смертных приговоров на пожизненное заключение. Смертная казнь уже отменена в 23 из 50 штатов, а в Калифорнии, Орегоне и Пенсильвании действует мораторий на ее применение.

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