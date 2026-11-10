Poparcie dla kary śmierci w USA spadło do 49% — Der Spiegel

W USA poparcie dla kary śmierci wśród dorosłych wynosi 49% — to najniższy wskaźnik od 55 lat. Kolejne 45% respondentów sprzeciwiło się takiej karze dla osób skazanych za morderstwo, informuje Der Spiegel, powołując się na sondaż Gallupa.

Najniższy poziom od 1971 roku

Ostatni raz poparcie dla kary śmierci w USA było niższe niż 50% w 1971 roku. Wówczas, według danych Gallupa, również 49% respondentów ją popierało. Obecne badanie telefoniczne przeprowadzono od 1 do 19 października wśród 1200 dorosłych Amerykanów. Błąd statystyczny wynosi cztery punkty procentowe.

Sondaż rozpoczął się dzień po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike w Nashville w stanie Tennessee. Pod koniec września 50-letnia skazana przeżyła podanie dwóch śmiertelnych zastrzyków. Pike została skazana na śmierć w 1995 roku za zabójstwo koleżanki z klasy. Po leczeniu w szpitalu wróciła do więzienia i, jak twierdzi, odczuwa ciągły ból.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ułaskawienia i moratoria

Według Death Penalty Information Center Pike jest jedyną osadzoną, która przeżyła śmiertelny zastrzyk. Laura Porter, przedstawicielka organizacji US Campaign to End the Death Penalty, oświadczyła, że wyniki sondażu świadczą o punkcie zwrotnym w opinii publicznej dotyczącej kary śmierci. Powiązała to w szczególności z reakcją na nieudane egzekucje oraz propozycję transmitowania jednej z nich na żywo.

Prezydent USA Donald Trump po publicznym oburzeniu odwołał transmisję na żywo egzekucji Nidala Hasana, który miał zostać stracony przez pluton egzekucyjny. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zamienił 548 wyroków śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności. Kara śmierci została już zniesiona w 23 z 50 stanów, a w Kalifornii, Oregonie i Pensylwanii obowiązuje moratorium na jej stosowanie.

Czytaj nas na