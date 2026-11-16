W Brukseli w Belgii pracownicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przechodzą szkolenia z kontrwywiadu, podczas których symulowane są sposoby pozyskiwania poufnych danych. Informuje o tym Politico, powołując się na trzy osoby zaznajomione z wewnętrznymi środkami bezpieczeństwa.

Symulacja wycieku danych

Jedno z zajęć nosi nazwę Cyber Escape Game i trwa 45 minut. Zespoły liczące do pięciu uczestników otrzymują zadanie wcielenia się w rolę szpiegów: mają znaleźć w prywatnym biurze jak najwięcej informacji o celu, a następnie wykorzystać zebrane dane do uzyskania dostępu do jego kont internetowych i prywatnych informacji.

Jeden z urzędników Parlamentu Europejskiego, który uczestniczył w szkoleniu, powiedział, że uczestnicy szukali informacji w biurze. Celem ćwiczenia było pokazanie, jak wiele informacji można zebrać, łącząc dane z internetu ze szczegółami znalezionymi w miejscu pracy lub w koszu na papier.

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Kurs opracowała jednostka ds. cyberbezpieczeństwa DG DIGIT, odpowiedzialna za usługi cyfrowe Komisji Europejskiej. Szkolenie jest dostępne za pośrednictwem wewnętrznego systemu edukacyjnego dla pracowników etatowych i tymczasowych, a także stażystów. Inny urzędnik Komisji Europejskiej wspomniał o ćwiczeniu, podczas którego uczestnicy mieli zidentyfikować w pomieszczeniu podejrzane przedmioty, potencjalnie nadające się do inwigilacji.

Ostrzeżenie przed werbunkiem

Dyrekcja ds. bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego ostrzegała również urzędników przed scenariuszami tzw. pułapek miodowych, w których relacje osobiste lub romantyczne są wykorzystywane do zdobywania informacji lub szantażu. Pracownikom zaleca się unikanie kompromitujących sytuacji oraz ostrożność wobec osób okazujących nadmierną serdeczność lub interesujących się ich pracą.

Obawy dotyczące szpiegostwa w Brukseli nasiliły się po doniesieniach, że węgierscy funkcjonariusze wywiadu rzekomo próbowali werbować informatorów w strukturach UE. Belgijska Służba Bezpieczeństwa Państwa i inne organy wywiadowcze osobno prowadzą dla europosłów i urzędników UE briefingi dotyczące zagrożeń ze strony obcych służb wywiadowczych.

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