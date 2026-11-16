В Брюсселе, Бельгия, сотрудники Европейской комиссии и Европейского парламента проходят обучение по контршпионажу, в ходе которого моделируются способы получения конфиденциальных данных. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех человек, осведомленных о внутренних мерах безопасности.

Моделирование утечки данных

Одно из занятий называется Cyber Escape Game и длится 45 минут. Команды численностью до пяти участников получают задание сыграть роль шпионов: найти в частном офисе как можно больше сведений о цели, а затем использовать собранные данные для доступа к ее онлайн-аккаунтам и личной информации.

Один из чиновников Европарламента, участвовавший в обучении, рассказал, что участники искали сведения в офисе. Целью упражнения было показать, сколько информации можно собрать, объединив данные из интернета с деталями, найденными на рабочем месте или в корзине для бумаг.

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Курс разработало подразделение кибербезопасности DG DIGIT, отвечающее за цифровые услуги Еврокомиссии. Обучение доступно через внутреннюю образовательную систему для штатных и временных сотрудников, а также стажеров. Другой чиновник Еврокомиссии упомянул упражнение, во время которого участники должны были выявить в комнате подозрительные предметы, потенциально пригодные для наблюдения.

Предупреждение о вербовке

Директорат Европарламента по вопросам безопасности также предупреждал чиновников о сценариях так называемых медовых ловушек, когда личные или романтические отношения используют для получения информации или шантажа. Сотрудникам советуют избегать компрометирующих ситуаций и настороженно относиться к людям, проявляющим чрезмерное дружелюбие или интересующимся их работой.

Опасения относительно шпионажа в Брюсселе усилились после сообщений о том, что венгерские разведчики якобы пытались вербовать информаторов в структурах ЕС. Бельгийская Служба государственной безопасности и другие разведывательные органы отдельно проводят для депутатов Европарламента и чиновников ЕС брифинги об угрозах со стороны иностранных разведок.

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