在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会和欧洲议会的工作人员正在接受反间谍培训，其中模拟了获取机密数据的方式。Politico报道称，该消息援引了三名了解内部安全措施的人士。

模拟数据泄露

其中一项课程名为Cyber Escape Game，持续45分钟。最多由五名参与者组成的小组被要求扮演间谍：在私人办公室内尽可能多地寻找有关目标的信息，随后利用收集的数据访问其在线账户和私人信息。

一名参加过培训的欧洲议会官员表示，参与者在办公室内搜寻信息。该练习旨在展示，将互联网上的数据与在工作场所或废纸篓中发现的细节结合起来，能够收集到多少信息。

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该课程由负责欧盟委员会数字服务的DG DIGIT网络安全部门开发。培训可通过内部学习系统向正式员工、临时员工以及实习生提供。另一名欧盟委员会官员提到一项练习，参与者必须在房间内识别可能用于监视的可疑物品。

关于招募的警告

欧洲议会安全事务部门也曾警告官员注意所谓的“蜜罐”情景，即利用个人或恋爱关系获取信息或进行勒索。建议员工避免陷入可能令人难堪的情况，并对表现出过度友好或对其工作感兴趣的人保持警惕。

在有报道称匈牙利情报人员据称试图在欧盟机构内招募线人后，布鲁塞尔对间谍活动的担忧加剧。比利时国家安全局和其他情报机构还分别为欧洲议会议员和欧盟官员举行简报会，介绍来自外国情报机构的威胁。

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