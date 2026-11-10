Консервативная Народная партия Испании представила в Мадриде предвыборную программу в преддверии досрочных выборов 29 ноября. Документ содержит предложения по ужесточению миграционных правил, энергетике, жилью, внешней политике и реформе государственных институтов, сообщает Politico Europe.

Миграция и энергетика

Партия планирует продвигать соглашения о создании центров возвращения мигрантов в третьих странах. Депортацию предлагают сделать стандартной процедурой для мигрантов, осужденных за сексуальные или насильственные преступления, а также за повторные правонарушения.

Народная партия также хочет запретить будущие массовые легализации мигрантов. Согласно ее плану, иностранцы, желающие продлить временное разрешение на проживание, должны будут подписывать соглашение об интеграции, изучать испанский язык и знакомиться с Конституцией и ценностями ЕС.

В сфере энергетики партия предлагает продлить лицензии для пяти атомных электростанций и смягчить климатические правила. Программа также предусматривает увеличение пропускной способности электросети для удовлетворения спроса Испании и немедленную отмену 7-процентного налога на производство электроэнергии.

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Жилье и внешняя политика

Народная партия обещает построить 1 млн домов благодаря новому земельному законодательству и упрощению разрешений на строительство и реконструкцию. Она также предлагает снизить НДС с 10% до 4% для покупателей первого жилья в возрасте до 40 лет.

Партия намерена отменить закон о жилье, который позволяет региональным властям вводить ограничения арендной платы в районах с высоким спросом. Консерваторы также обещают налоговые льготы для арендаторов и владельцев жилья, которые продлевают договоры аренды, а также возможность выселять сквоттеров в течение 48 часов.

Во внешней политике партия заявляет курс на стабильность и предсказуемость, согласованный с более широким европейским консенсусом, а также приоритетность отношений с Латинской Америкой. Она выступает за сбалансированные отношения Испании с США, Марокко и Алжиром.

Судебная система и государственные учреждения

Народная партия предлагает, чтобы 12 судейских членов Генерального совета судебной власти избирались самими судьями, а не основными политическими партиями. Она также хочет ужесточить требования к кандидатам в члены Конституционного суда, изменить работу государственного вещателя RTVE и Центра социологических исследований. В первые 100 дней в случае прихода к власти партия планирует провести аудит государственных органов.

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