西班牙保守派人民党在马德里提前于11月29日举行的提前选举公布了竞选纲领。该文件包含收紧移民规定、能源、住房、外交政策以及国家机构改革等方面的提议，Politico Europe报道。

移民与能源

该党计划推动达成在第三国设立移民遣返中心的协议。对于因性犯罪、暴力犯罪以及屡次违法而被定罪的移民，驱逐出境将被提议作为标准程序。

人民党还希望禁止未来大规模将移民合法化。根据其计划，希望延长临时居留许可的外国人必须签署融入协议、学习西班牙语，并了解宪法和欧盟价值观。

在能源领域，该党提议延长五座核电站的许可证，并放宽气候规则。该纲领还规定，提高电网输送能力以满足西班牙的需求，并立即取消7%的电力生产税。

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住房与外交政策

人民党承诺通过新的土地立法以及简化建设和翻修许可，建设100万套住房。该党还提议将40岁以下首次购房者的增值税从10%降至4%。

该党打算废除住房法，该法律允许地区当局在需求旺盛地区实施租金限制。保守派还承诺为续签租赁合同的租户和房主提供税收优惠，并允许在48小时内驱逐非法占屋者。

在外交政策方面，该党宣示实行与更广泛欧洲共识相一致的稳定和可预测路线，并优先发展与拉丁美洲的关系。该党主张西班牙与美国、摩洛哥和阿尔及利亚保持平衡关系。

司法体系与国家机构

人民党提议，司法权总委员会的12名法官成员应由法官自行选举，而不是由主要政党选出。该党还希望提高宪法法院成员候选人的要求，改变公共广播机构RTVE和社会学研究中心的运作方式。若上台执政，该党计划在头100天内对国家机构进行审计。

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