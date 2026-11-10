Народна партія Іспанії представила план збудувати 1 млн осель — Politico Europe

Консервативна Народна партія Іспанії представила в Мадриді передвиборчу програму напередодні позачергових виборів 29 листопада. Документ містить пропозиції щодо посилення міграційних правил, енергетики, житла, зовнішньої політики та реформи державних інституцій, повідомляє Politico Europe.

Міграція та енергетика

Партія планує просувати домовленості про створення центрів повернення мігрантів у третіх країнах. Для мігрантів, засуджених за сексуальні або насильницькі злочини, а також за повторні правопорушення, депортацію пропонують зробити стандартною процедурою.

Народна партія також хоче заборонити майбутні масові легалізації мігрантів. Іноземці, які прагнуть продовжити тимчасовий дозвіл на проживання, за її планом, мають підписувати інтеграційну угоду, вивчати іспанську мову та ознайомлюватися з Конституцією і цінностями ЄС.

У сфері енергетики партія пропонує продовжити ліцензії для п’яти атомних електростанцій і пом’якшити кліматичні правила. Програма також передбачає збільшення пропускної спроможності електромережі для задоволення попиту Іспанії та негайне скасування 7-відсоткового податку на виробництво електроенергії.

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Житло та зовнішня політика

Народна партія обіцяє збудувати 1 млн осель завдяки новому земельному законодавству та спрощенню дозволів на будівництво й реконструкцію. Вона також пропонує знизити ПДВ із 10% до 4% для покупців першого житла віком до 40 років.

Партія має намір скасувати закон про житло, який дозволяє регіональній владі запроваджувати обмеження орендної плати в районах із високим попитом. Консерватори також обіцяють податкові пільги для орендарів і власників житла, які поновлюють договори оренди, та можливість виселяти сквотерів упродовж 48 годин.

У зовнішній політиці партія декларує курс на стабільність і передбачуваність, узгоджений із ширшим європейським консенсусом, а також пріоритетність відносин із Латинською Америкою. Вона виступає за збалансовані відносини Іспанії зі США, Марокко та Алжиром.

Судова система і державні установи

Народна партія пропонує, щоб 12 суддівських членів Генеральної ради судової влади обирали самі судді, а не основні політичні партії. Вона також хоче посилити вимоги до кандидатів у члени Конституційного суду, змінити роботу державного мовника RTVE та Центру соціологічних досліджень. У перші 100 днів у разі приходу до влади партія планує провести аудит державних органів.

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