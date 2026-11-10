Konserwatywna hiszpańska Partia Ludowa przedstawiła w Madrycie program wyborczy przed przedterminowymi wyborami 29 listopada. Dokument zawiera propozycje zaostrzenia przepisów migracyjnych, a także rozwiązania dotyczące energetyki, mieszkalnictwa, polityki zagranicznej i reformy instytucji państwowych — informuje Politico Europe.

Migracja i energetyka

Partia planuje promować porozumienia w sprawie utworzenia centrów powrotu migrantów w państwach trzecich. Deportacja ma stać się standardową procedurą wobec migrantów skazanych za przestępstwa seksualne lub z użyciem przemocy, a także za ponowne popełnienie przestępstw.

Partia Ludowa chce również zakazać przyszłych masowych legalizacji migrantów. Zgodnie z jej planem cudzoziemcy, którzy chcą przedłużyć tymczasowe zezwolenie na pobyt, musieliby podpisać umowę integracyjną, uczyć się języka hiszpańskiego oraz zapoznać się z Konstytucją i wartościami UE.

W sektorze energetycznym partia proponuje przedłużenie licencji dla pięciu elektrowni jądrowych i złagodzenie przepisów klimatycznych. Program przewiduje również zwiększenie przepustowości sieci elektroenergetycznej, aby zaspokoić zapotrzebowanie Hiszpanii, oraz natychmiastowe zniesienie 7-procentowego podatku od produkcji energii elektrycznej.

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Mieszkalnictwo i polityka zagraniczna

Partia Ludowa obiecuje zbudować 1 mln mieszkań dzięki nowym przepisom dotyczącym gruntów oraz uproszczeniu pozwoleń na budowę i remonty. Proponuje także obniżenie VAT z 10% do 4% dla osób poniżej 40. roku życia kupujących pierwsze mieszkanie.

Partia zamierza uchylić ustawę mieszkaniową, która pozwala władzom regionalnym wprowadzać limity czynszów na obszarach o wysokim popycie. Konserwatyści obiecują również ulgi podatkowe dla najemców i właścicieli mieszkań, którzy odnawiają umowy najmu, oraz możliwość eksmisji skłotersów w ciągu 48 godzin.

W polityce zagranicznej partia deklaruje kurs na stabilność i przewidywalność, zgodny z szerszym europejskim konsensusem, a także priorytetowe traktowanie relacji z Ameryką Łacińską. Opowiada się za zrównoważonymi relacjami Hiszpanii ze Stanami Zjednoczonymi, Marokiem i Algierią.

System sądowniczy i instytucje państwowe

Partia Ludowa proponuje, aby 12 sędziowskich członków Generalnej Rady Władzy Sądowniczej było wybieranych przez samych sędziów, a nie przez główne partie polityczne. Chce także zaostrzyć wymagania wobec kandydatów na członków Trybunału Konstytucyjnego, zmienić funkcjonowanie publicznego nadawcy RTVE i Centrum Badań Socjologicznych. W ciągu pierwszych 100 dni u władzy partia planuje przeprowadzić audyt organów państwowych.

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