Francja podniesie płacę minimalną o 1,6% — Anadolu Agency

We Francji od 1 grudnia płaca minimalna wzrośnie o 1,6% — do 1502 euro miesięcznie po opodatkowaniu. Ogłosił to premier Sébastien Lecornu w obliczu nowej fali mobilizacji społecznej w kraju, poinformowała Anadolu Agency.

Podwyżka płac i działania podatkowe

Minister pracy Jean-Pierre Farandou oświadczył, że nowy poziom płacy minimalnej zacznie obowiązywać od 1 grudnia. Lecornu nazwał tę podwyżkę drugą co do skali w ciągu ostatnich 20 lat i podkreślił, że nie ma ona wyłącznie symbolicznego charakteru. Jednocześnie, jak zaznaczył, bardziej znacząca podwyżka mogłaby z czasem spowodować znaczne straty miejsc pracy.

Rząd zamierza również przedstawić poprawki do projektu budżetu na 2027 rok. Będą one przewidywać świadczenia związane z energią, podwyższenie limitu zwolnionego z podatku dla wynagrodzenia za nadgodziny oraz ulgi podatkowe dla premii za udział pracowników w podziale zysków.

Limit pomocy na paliwo

Minister gospodarki i finansów Roland Lescure oświadczył, że rząd zaproponuje utrzymanie w 2027 roku limitu 1000 euro pomocy na pokrycie kosztów paliwa dla pracowników. W ubiegłym roku limit ten podniesiono z 300 do 1000 euro w odpowiedzi na kryzys w Cieśninie Ormuz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Lecornu oświadczył również, że podwyżka płacy minimalnej jest niewystarczająca, jednak rozpoczyna nowy cykl dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń. W najbliższych dniach komitet monitorujący płace ma odbyć spotkania ze związkami zawodowymi i pracodawcami.

Strajki i blokady liceów

W poniedziałek we Francji rozpoczął się nowy tydzień mobilizacji społecznej. Kancelaria premiera przeprowadziła konferencję społeczną z udziałem związków zawodowych i organizacji pracodawców. Niektóre związki zawodowe oraz przedstawiciele młodzieży, którzy nie zostali zaproszeni na konferencję, wezwali do strajku i demonstracji we wtorek.

Według stanu na 9:30 w poniedziałek w kraju zablokowanych było 31 liceów, co stanowi 0,8% z około 3700 francuskich liceów. Dane Ministerstwa Edukacji przytacza BFM. W regionie Île-de-France, według władz regionalnych, zakłócenia odnotowano w 50 liceach. Poinformowano tam również o około 30 incydentach z użyciem fajerwerków, w tym o około dziesięciu na terenie placówek oświatowych.

Czytaj nas na