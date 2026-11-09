Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall złożył zwycięską ofertę na zakup stoczni w Mangalii na rumuńskim wybrzeżu Morza Czarnego. Firma nie nabyła jednak jeszcze tego przedsiębiorstwa. Rheinmetall wraz z partnerami z MSC planuje utworzyć tam stocznię podwójnego przeznaczenia.

Okręty wojskowe i statki komercyjne

Przyszły zakład ma być zdolny do budowy zarówno jednostek wojskowych, jak i komercyjnych. O tych planach informuje Romania Insider, powołując się na André Neumanna, dyrektora sprzedaży działu Naval Systems firmy Rheinmetall. Jak powiedział, firma zamierza realizować projekt wspólnie z partnerami z MSC.

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Stocznia nie działa

Według Neumanna stocznia w Mangalii obecnie nie działa. Do wznowienia jej działalności potrzebne są inwestycje i rekrutacja personelu. Przedstawiciel Rheinmetall ostrzegł, że ponowne uruchomienie zakładu będzie wymagało czasu. Podkreślił również, że Rheinmetall na razie jedynie złożył zwycięską ofertę, a zakup stoczni jeszcze nie nastąpił.

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